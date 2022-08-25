В Ртищевском районе мужчина средних лет погиб в массовой аварии

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 25 августа, в Ртищевском районе Саратовской области мужчина средних лет погиб в массовой аварии. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 7.45 на перекрестке федеральных автомобильных дорог Р -207 Пенза - Балашов- Михайловка А- 260, а также А - 298 автодороги Р- 208 Тамбов- Пенза - Саратов- Пристанное-Ершов-Озинки. Столкнулись три автомобиля: Mazda под управлением 29-летнего водителя, ВАЗ-2106 с 61-летним мужчиной за рулем и Toyota.

В результате ДТП погиб пассажир ВАЗ. На вид это мужчина 40-45 лет, его данные устанавливаются. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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