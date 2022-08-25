Вчера, 24 августа, в Энгельсе открыли памятник медицинскому работнику, об этом сообщает администрация муниципалитета.
Скульптура разработана художником Константином Нисманом. Она установлена возле энгельсской поликлиники № 1. На открытие памятника приехали депутат Государственной думы РФ Александр Стрелюхин, депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская и другие гости.
На открытии памятника также состоялось награждение энгельсских медиков за заслуги. Была исполнена концертная программа.
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Памятник медицинскому работнику
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