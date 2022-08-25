В Саратовской области подорожали сосиски и подешевели овощи

Фото: Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области подорожали сосиски и детское питание. Таковы данные Саратовстата на 22 августа.

Один килограмм сосисок в регионе стоит в среднем 440,41 рублей, что выше среднего в Поволжье и больше, чем на 15 августа, когда сосиски и сардельки стоили по 433,09 за килограмм. Поднялись также цены на мясные консервы для детского питания. Цена на них составляет 919,35 рублей за килограмм.

При этом в регионе продолжают дешеветь овощи: картофель, свекла, лук, капуста.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.