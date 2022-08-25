В Саратове сохранятся жара и солнечная погода

Сегодня, 25 августа, в Саратове сохранятся жара и солнце. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +19 с утра до +32 в разгар дня. На улице стоит ясная погода. облаков на небе нет. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 – 4 м/с и отдельными порывами до 8 м/с.

В Саратовской области установилась переменная облачность, без осадков. Температура утром составляет 16 - 21 градусов, в пониженных местах до +11 градусов, а днем 31 – 36 градусов.

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