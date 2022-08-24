В Саратове к 2031 году появится третий мост через Волгу

Роман Бусаргин на прямой линии

В Саратове к 2031 году появится новый мост через Волгу. Сегодня, 24 августа, об этом Роман Бусаргин рассказал в рамках очередной прямой линии.

- 15 сентября будет заключен госконтракт на проектирование нового мостового перехода. Проектирование проекта займет 1,5 – 2 года.

После утверждения проекта, получения заключения экспертизы и подсчета средств, необходимых на его реализацию, встанет задача по поиску финансирования. Проект потребуется включить в федеральную программу для финансирования. Эта задача стоит перед правительством региона. Предстоит огромная работа. Для решения этого вопроса потребуется поддержка Вячеслава Володина.

Строительство мостового перехода такой сложности потребует от 4 до 6 лет. Завершить его возможно будет в 2030 – 31 году, - рассказал Роман Бусаргин.

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