Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Саратовская область вошла в новую программу по расселению аварийного жилья, об этом сегодня рассказал зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Программу аварийного жилья необходимо продлевать. Девять субъектов федерации уже закончили предыдущую программу по расселению аварийного жилья и начнут работать по новой. Ими стали Санкт-Петербург, Севастополь, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Саратовская, Магаданская и Сахалинская области, а также Республика Дагестан.

Всего в 2022 году там будет переселено порядка полумиллиона квадратных метров жилья, - рассказал зампред.

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