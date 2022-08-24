Роман Бусаргин ответил на вопрос о возвращении масочного режима

Роман Бусаргин на прямой линии
Сегодня, 24 августа, в рамках очередной прямой линии Роман Бусаргин ответил на вопрос саратовчанки о возвращении масочного режима.
По словам врио губернатора, пока говорить о возвращении суровых коронавирусных ограничений не приходится: заболеваемость растет, однако в кислородной поддержке нуждаются единицы саратовцев. Действующий ковидный госпиталь справляется с нагрузкой.
В качестве актуальной меры противодействия инфекции Бусаргин назвал вакцинацию: сам они привился уже 4 раза и хорошо себя чувствует.
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