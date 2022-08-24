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Общество24 августа 2022 16:21

Роман Бусаргин прокомментировал введение санкций Канады против него

Наталия Калинина
Роман Бусаргин. Прямая линия 24.08.2022

Роман Бусаргин. Прямая линия 24.08.2022

Сегодня, 24 августа, в рамках очередной прямой линии Роман Бусаргин прокомментировал введение санкций Канады против него.

- Я немного знаю про Канаду. Насколько я помню, это бывшая колония Великобритании и Франции, где официальными являются два языка. К введению санкций я равнодушен: все равно туда не собирался и родные тоже. Если людям заняться нечем, пусть пишут, - рассказал Роман Бусаргин в ответ на вопрос одного из саратовцев в социальной сети.

Канада ввела санкции против 62 российских физлиц, среди них оказался врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

Напомним, ранее Бусаргин попал под санкции Великобритании.

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