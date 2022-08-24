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Общество24 августа 2022 15:43

Роман Бусаргин: в Саратовской области будут развивать навигацию на Волге

Роман Бусаргин рассказал о перспективах Маркса
Наталия Калинина
Роман Бусаргин на прямой линии

Роман Бусаргин на прямой линии

Сегодня, 24 августа, в рамках очередной прямой линии Роман Бусаргин рассказал о том, какие перспективы ждут волжские города и, в частности, Маркс, в плане речного сообщения.

- Сейчас в России активно ведется работа по созданию единого речного оператора. На сегодняшний день в Саратовской области действуют три таких, но прорабатывается возможность создать централизованную систему, - рассказал Бусаргин.

Врио губернатора отметил, что создание такого оператора позволит развивать внутренний туризм и в полной мере раскрыть потенциал Маркса.

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