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Происшествия24 августа 2022 14:09

Саратовцу грозит до 20 лет за домашнюю нарколабораторию

Житель Саратова устроил мефедроновую лабораторию в своем доме
Наталия Калинина
Фото: УФСБ - Саратов

Фото: УФСБ - Саратов

Житель Саратова устроил мефедроновую лабораторию в своем доме. УФСБ России по Саратовской области сообщает о задержании подозреваемого.

Лаборатория обнаружилась в одном из частных домов в поселке Красный Текстильщик. У местного жителя изъяли специальное лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты, используемые для производства мефедрона. Правоохранители также задержали 30-летнего подозреваемого. Он заключен под стражу.

Сейчас правоохранители ищут сообщников злоумышленника. А ему грозит до 20 лет.

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