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Территорию старого аэропорта в Саратове начнут застраивать с сентября. Об этом стало известно на заседании правительства.

Сегодня, 24 августа министр строительство и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев рассказал о начале комплексной застройки территории бывшего аэропорта.

Всего с начала года ввели более 432 тысяч квадратных метров жилья, что на 15 процентов выше прошлогодних показателей. Застройщики ввели в эксплутацию 15 многоквартирных жилых домов общей площадью 109,9 тысячи квадратных метров в Саратове, Энгельсе, Балакове и Марксе. Во втором полугодии 2022 года планируется ввести еще 862,7 тысячи квадратного метров жилья, в том числе 63 многоквартирных дома.

Врио губернатора Роман Бусаргин отдельное внимание уделил территории бывшего аэропорта.

— Мы с вами в сентябре получаем первый платеж по инфраструктурному проекту. В этом году это 1,5 миллиарда рублей. Прошу в сентябре начать все процедуры. Подвод коммунальных сетей должен начаться уже в этом году. Наша задача - до 2025 года микрорайон на миллион квадратных метров жилья должен быть построен, - подчеркнул глава региона.

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