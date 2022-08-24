Избрание главы Петровского района

Александр Гречихо избран главой Петровского района Саратовской области. Об этом сообщает министерство по делам территориальных образований Саратовской области.

После того, как депутаты районного Собрания заслушали кандидатов, главой района избран Александр Гречихо. Он принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Александр Гречихо родился 27 июня 1981 года в Саратове. Ранее он был начальником управления экономической политики министерства сельского хозяйства Саратовской области, а также начальником управления развития потребительского рынка министерства экономического развития.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.