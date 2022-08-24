фото: ГИБДД
В Юбилейном 9-летнего мальчика на велосипеде сбила «Нива». Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Сегодня, 24 августа, в микрорайоне Юбилейный произошло ДТП.
Примерно в 13:10, рядом с домом №6 по улице Муленкова, 57-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva сбил 9-летнего мальчика на велосипеде.
Ребенок госпитализирован. Обстоятельства трагедии уточняются.
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