В Юбилейном «Нива» сбила девятилетнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 24 августа, в Юбилейном поселке в Саратове «Нива» сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, авария произошла в 13:10 по адресу Муленкова, д.6. Мужчина на автомобиле Chevrolet Niva сбил девятилетнего велосипедиста.

Мальчик доставлен в медицинское учреждение. Все обстоятельства данного происшествия выясняются.

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