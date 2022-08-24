В Юбилейном «Нива» сбила девятилетнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 24 августа, в Юбилейном поселке в Саратове «Нива» сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительной информации, авария произошла в 13:10 по адресу Муленкова, д.6. Мужчина на автомобиле Chevrolet Niva сбил девятилетнего велосипедиста.
Мальчик доставлен в медицинское учреждение. Все обстоятельства данного происшествия выясняются.
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