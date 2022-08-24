фото: архив КП

Три жительницы Саратова стали жертвой интернет-мошенников за последние три дня. Об этом сообщает УМВД по Саратову.

В отдел полиции Волжского района Саратова поступило сообщение от 42-летней местной жительницы. По словам заявительницы, при покупке на одном из сайтов холодильника, с ней связался неизвестный и прислал ссылку для якобы оплаты покупки. Женщина ввела данные карты и лишилась 7 371 рублей.

Аналогичный случай произошел и с 19-летней девушкой. Жительница Заводского района разместила объявление о продаже костюма на сайте объявлений за 2 500 рублей. В мессенджерах написала незнакомка под именем «Мария» и сообщила, что хочет приобрести товар через курьера. Для подтверждения оплаты, заявительнице пришла ссылка, перейдя по которой, она обнаружила списание 3 900 рублей.

Еще одна женщина из Заводского пыталась продать крем для век за 3000 рублей. После перехода по ссылке и ввода данных своей карты, произошло списание денежных средств в сумме 9 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела, производится проверка.

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