Саратовский лицей вошел в топ-300 лучших школ России

Физико-технический лицей №1 вошел в топ-300 лучших школ России. Рейтинг составило агентство RAEX.

Речь идет о ФТЛ №1. Образовательное учреждение заняло 142 место в рейтинге школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, а также 121 – в рейтинге по конкурентоспособности выпускников.

В региональном списке школ, лидирующих по количеству студентов, поступивших в ведущие вузы, также первую строчку занимает ФТЛ № 1, на втором месте оказался лицей №1 в Балаково, на третьем - Гимназия № 1 имени Тарасова в Балаково.

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