фото очевидцев

Саратовцы заметили слив отходов в Волгу у набережной. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 24 августа, в городском сообществе «Саратов Life» появился пост от одной из подписчиц.

— Гуляли по набережной вечером и увидели такой слив в воду. Выглядит пугающе и все это дело течёт в сторону пляжа. Что же это?, - пишет анонимный пользователь.

В комментариях пользователи предположили, что это странное пятно - результат слива отходов

Городской пляж в Саратове сейчас работает в режиме солярия. Саратовцам не рекомендуют купаться из-за цветения Волги.

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