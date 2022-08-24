В Саратове без воды остались тысячи людей: в Ленинском районе проходит отключение

Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 24 августа, в Ленинском районе Саратова проходит массовое отключение. Об этом сообщает ООО «КВС».

Работы ведутся по адресу Саперная, 10. Из-за них без холодной воды остались жители по следующим адресам: Вишневая, Тверская, Деловая, проспект 50 лет Октября (от Вишневой до Дубовикова, на нечетной стороне), Саперная, Лунная, Курдюмская, Школьная, Вишневый пр., Деловой пр., Офицерская, Суворова, Офицерский пр., Западная, Телеграфная, Лесная Республика, Тихорецкая, Турбинная.

Восстановить подачу воды планируется к полуночи.

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