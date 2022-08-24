ЧП в Балаково

Вчера, 23 августа, в Балаково рабочего насмерть придавило краном. Об этом сообщает местное СМИ.

Инцидент произошел около 16.00. На строительной площадке одного из городских предприятий погиб мужчина. Его придавило строительным краном «Галичанин». Автокран опрокинулся и придавил жертву кабиной.

В результате падения крана мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. На месте работаю криминалисты и эксперты.

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