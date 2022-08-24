Роман Бусаргин

Роман Бусаргин потребовал исключить брак при ремонте школ. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В Саратовской области в Президентскую программу капремонта вошли 19 школ. Они получили суммы до 120 млн рублей на полное обновление своей материально-технической базы.

— Ответственность за проведение ремонта большая, и именно качество находится в приоритете. Поэтому прошу предотвратить на объектах темы, связанные со «штурмовщиной». Есть технологические процессы, которые должны быть соблюдены. Проанализируйте все школы. Там, где ремонт можно закончить до Дня знаний, - завершаем. Где не успеваем – нужно организовать ученый процесс с учетом максимального удобства для учителей, детей и родителей. Но не надо прикрываться 1 сентября и делать брак, - поставил задачу Роман Бусаргин

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