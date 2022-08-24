фото: пресс-служба аэропорта
Из аэропорта «Гагарин» открывается рейс в Новосибирск . Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Авиакомпания S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Международный аэропорт «Гагарин» в Новосибирск с 29 сентября. Полеты запланированы два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.
Вылет из Саратова в 15:20, прибытие в Новосибирск в Международный аэропорт Новосибирск Толмачёво в 21:45 (по местному времени).
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