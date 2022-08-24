В Балтайском районе произошел крупный пожар в поле

фото: Минприроды

Вчера, 23 августа, в Балтайском районе Саратовской области произошел крупный пожар в поле. Лесные пожарные ликвидировали низовой пожар, пришедший с сопредельной территории, об этом сообщает Минприроды.

Сообщение о возгорании поступило в 5.48. Очаг находился юго-восточнее Балтая в лесу. К месту тушения выдвинулись лесные пожарные и уже в 6.00 начали тушить его. На месте работали пять специалистов и три машины.

В 7.30 пожар ликвидировали. Его площадь составила 0,2 га.

Всего за сутки в саратовских лесах специалисты заметили 8 термоточек (места повышенной температуры земли).

Заметив пожар, граждане могут звонить по телефону «112», РДС министерства – 490-516 или на прямую линию лесной охраны по Саратовской области 8-800-200-100-94-00 (круглосуточно).

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