В Вольске мать убила младенца за плач: вынесен приговор

Фото: архив КП

В Вольске вынесен приговор убившей трехмесячного сына женщине, об этом сообщает Саратовский областной суд.

Преступление было совершено в Вольске в период с 15 сентября до 25 сентября 2021 года. Гражданка Мухина была дома вместе со своим трехмесячным сыном. В какой-то момент ребенок разозлил ее тем, что плакал. Мухина ударила малыша кулаком по голове и нанесла ему серьезные травмы.

Через несколько дней, 29 сентября 2021 года, младенец вновь стал плакать. На этот раз мать сначала снова стала бить его, а затем взяла подушку и одеяло и положила их на лицо ребенку. Младенец задохнулся.

Саратовский областной суд приговорил убийцу малыша к 15 годам с ограничением свободы сроком на 2 года.

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