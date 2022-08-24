В Заводском районе нашли труп мужчины со следами насилия

Фото: архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 24 августа, в Заводском районе Саратова нашли труп мужчины. Сотрудник СУ СК по региону выехал на место происшествия.

Тело было найдено у подъезда одного из домов на 1-м Кавказском тупике.

На месте работаю криминалисты.

Upd.: Тело было обнаружено возле дома № 7 по улице 1-й Кавказский тупик. Прохожий заметил тело 37-летнего мужчины. Бригада медиков подтвердила его смерть. На теле мужчины обнаружены повреждения. В СМИ сообщают о том, что это следы пыток.

Фото с места событий

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.