фото: Архив КП

Вчера вечером, 23 августа, в Ленинском районе собака покусала 10-летнего мальчика, информацию подтвердили в УМВД по Саратову.

Инцидент был зафиксирован в 22.20: поступило сообщение из детского травмпункта. На десятилетнего мальчика напала собака.

Ведется проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.