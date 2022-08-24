фото: Архив КП
Вчера вечером, 23 августа, в Ленинском районе собака покусала 10-летнего мальчика, информацию подтвердили в УМВД по Саратову.
Инцидент был зафиксирован в 22.20: поступило сообщение из детского травмпункта. На десятилетнего мальчика напала собака.
Ведется проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
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