Роман Бусаргин

Сегодня, 24 августа, в правительстве Саратовской области состоялось очередное заседание, в рамках которого Роман Бусаргин напомнил о важных проектах в Балашове и Аркадаке.

В рамках мероприятия Роман Бусаргин напомнил о том, что на прошлой неделе шесть наших городов выиграли гранты конкурса малых городов. В этом году гранты для регионов были увеличены. Суммарно регион получил 500 миллионов рублей.

Самые масштабные проекты будут реализованы в Балашове и Аркадаке. В Балашове благоустроят береговую зону (стоимость проекта составила 95 млн рублей), а в Аркадаке благоустроят сквер «Юность» в (70 млн рублей).

- Главы муниципальных образований должны приложить все усилия для их реализации, - отметил Роман Бусаргин.

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