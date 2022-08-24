На сегодня, 24 августа, в Саратовской области еще 365 жителей заразились коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 260 901 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 252 392 человека, за сутки — 370. В стационарах остаются 138 человек, на амбулаторном лечении находятся 2370.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 20;
- 7-14 лет — 10;
- 15-17 лет — 2;
- 18-29 лет — 48;
- 30-49 лет — 100;
- 50-64 лет — 88;
- 65 и старше — 97.
С пневмонией поступили девять человек, с признаками ОРВИ — 356.
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