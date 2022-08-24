В Октябрьском районе отключили холодную воду до вечера

Сегодня, 24 августа, в Октябрьском районе Саратова отключили холодную воду до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Коммунальщики ремонтируют водопровод по улице Разина, 15. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц Разина - Новоузенская - Аткарская - 2-я Садовая.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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