В Октябрьском районе отключили холодную воду до вечера

Сегодня, 24 августа, в Октябрьском районе Саратова отключили холодную воду до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».
Коммунальщики ремонтируют водопровод по улице Разина, 15. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц Разина - Новоузенская - Аткарская - 2-я Садовая.
Восстановить подачу воды планируется к 20:00.
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