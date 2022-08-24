В Саратове ожидается жаркий, солнечный день

В Саратове сегодня ожидается жаркий, солнечный день, сообщает региональный гидрометцентр.
Ожидаемая температура колеблется от +20 градусов утром до +32 в середине дня. Малая облачность. Ветер слабый до 4 м/с, отдельные порывы могут достигать 10 м/с.
В Саратовской области ожидается температура до +35 градусов, переменная облачность, без осадков.
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