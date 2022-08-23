Лада Мокроусова будет исполнять обязанности главы Саратова

Фото: городская администрация

Обязанности главы Саратова будет исполнять глава Ленинского района Лада Мокроусова. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили в мэрии города после ухода с поста мэра Михаила Исаева.

- Это честь и в то же время ответственность – у меня есть опыт управления крупным районом города. Считаю, за это время при поддержке региональной власти, федерального центра и лично спикера Госдумы Вячеслава Володина нам удалось реализовать немало проектов, которые облагородили Ленинский, сделали его комфортнее. Это ремонт тротуаров, дворов, общественных пространств. Именно на нашей территории появились новые микрорайоны, строятся жилые дома и соцобъекты. Многое сделано в городе под руководством Михаила Исаева: преобразилась главная пешеходная зона, обустроена набережная с пляжем, сам областной центр прирос новым районом, расширил свои границы и возможности. Кроме того, увеличился почти в 2 раза консолидированный бюджет. Я благодарна ему за опыт, за то, в каком состоянии и на каком уровне мне передается городское хозяйство. Важно не только сохранить все то, что удалось наработать, но и ставить новые цели.

Постараюсь оправдать доверие и не сбавить заданный темп реализации планов и проектов. Важно и сохранить ту модель управления городом, которая сформирована и работает сейчас.

Буду держать на личном контроле подготовку к зиме, воплощение уже начатых дел. Мы плодотворно работали с жителями Ленинского района, как мне кажется, многим помогли в решении насущных вопросов. Понимаю, что предстоит много работы, знакомство и встречи с жителями других районов. Но уверена, что со слаженной командой все получится, - сообщила Мокроусова.

К исполнению своих новых обязанностей глава города приступит с 24 августа.

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