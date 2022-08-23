На Украине погиб саратовский военнослужащий Александр Марухин

Сегодня, 23 августа, городская администрация сообщила о гибели в ходе спецоперации на Украине саратовского военного Александра Марухина.

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин и бывший глава города Михаил Исаев выразили соболезнования родным и близким погибшего.

- Александр Сергеевич Марухин встал на защиту безопасности своей страны. Ответственный и мужественный человек. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти, - высказался Бусаргин.

- Трагическое известие. Еще один саратовец погиб при исполнении воинского долга. Настоящий пример мужества и храбрости. Мы всегда будем помнить о его подвиге, который он совершил ценой собственной жизни, - добавил Исаев.

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