фото: архив КП

Жительница Саратова лишилась фамильных драгоценностей на полтора миллиона. Об этом сообщает городское УМВД.

По данным ведомства, около 10 часов вечера 21 августа в полицию обратилась жительница элитного поселка Родные просторы в Гагаринском районе Саратова.

Женщина сообщила, что в период с 28 июля по 21 августа у нее были украдены фамильные драгоценности на сумму в полтора миллиона рублей.

По подозрению в краже была задержана 43-летняя знакомая потерпевшей. В ходе обыска похищенные драгоценности были изъяты и переданы владелице.

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