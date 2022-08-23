фото: МЧС

В Краснопартизанском районе пожар тушили вместе с местной администрацией. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 23 августа, в 14:36 поступило сообщение о пожаре в селе Корнеевка Краснопартизанского района. В Новом переулке загорелся сарай, огонь перекинулся на кровлю летней кухни и фронтон частного дома. Площадь пожара составила 22 кв.м.

Прибывшие пожарные из с.Рукополь и пгт.Горный, совместно с представителями администрации потушили пожар, не дав распространиться на соседние постройки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.