Саратовец пытался спасти кошку и попал в больницу. Об этом сообщают медики ЦМК

Сегодня ночью, 23 августа, в Саратове мужчина травмировался при падении с высоты. Мужчина полез спасать кошку и упал с дерева. Высота примерно соответствует второму этажу.

Оперативно прибывшие по вызову медики госпитализировали 41-летнего горожанина в состоянии средней степени тяжести в больницу.

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