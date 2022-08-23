фото: Архив КП

В Волжском районе Саратова отключили воду до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 23 августа, для ремонта водопровода по адресу ул. Соколовая, 192, ограничено холодное водоснабжение абонентов по адресам: ул. Соколовая от улицы Вознесенкой до улицы Максима Горького (по четной стороне) и абонентов частного сектора на участке от ул. Вознесенская до ул. Радищева выше ул. Соколовая.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.