Вячеслав Володин

В микрорайоне Звезда до конца года построят поликлинику . Об этом сообщает телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».

Спикер госдумы Вячеслав Володин осмотрел, как идет строительство поликлиники в микрорайоне Звезда в Саратове, с просьбой о возведении которой обращались жители. До медучреждений, в которых сейчас принимают людей, приходится идти несколько километров.

Это будет целый медицинский комплекс – поликлиника с диагностическим центром, женской консультацией. Подобный комплекс, совмещающий несколько поликлиник, будет первым в городе.

Вячеслав Володин отметил, что необходимое финансирование из привлеченных источников на окончание работ есть. Теперь задача области – обеспечить поликлинику оборудованием. Она должна принять первых пациентов со следующего года.

Сейчас региональный Минздрав совместно с Медуниверситетом работают над укомплектованием кадрами: уже обучаются специалисты по целевому направлению, часть врачей перейдет из других учреждений, которые сейчас функционируют в приспособленных помещениях.

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