фото: архив КП

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 334 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области с начала составляет 260 536 человек. С начала эпидемии выздоровело 252 022 человека, из них 289 за последние сутки.

Дома лечится 2393 саратовца, еще 120 человек - на стационарном лечении. Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 132, Энгельсском районе — 52, Балаковском районе — 38, Балашовском —31, Вольском — 14.

Больше всего заболевших за сутки в возрастной группе 30-49 лет — 99 новых случаев.

У всех новых больных выявлены признаки ОРВИ.

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