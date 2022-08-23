Роман Бусаргин и Лада Мокроусова

Исполняющей обязанности главы Саратова назначена Лада Мокроусова. Об этом Роман Бусаргин рассказал в своем телеграм-канале.

Лада Михайловна - опытный и подготовленный руководитель, профессионал. До этого она возглавляла крупнейший район областного центра - Ленинский. Жители Саратова знают ее и поддерживают.

— Обозначил перед Ладой Михайловной основные задачи, связанные с городским хозяйством, на ближайшее время. Это в первую очередь подготовка к зиме, благоустройство, ремонт дорог, готовность образовательных учреждений к старту нового учебного года, реализация государственных программ, — сообщает врио губернатора.

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