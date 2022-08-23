фото: ГИБДД

В столкновении Toyota с грузовиком погибло два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня утром, 23 августа, примерно в 09:06 на 277 километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград у села Клещевка столкнулись два автомобиля - Toyota RAV4 и грузовая фура Scania.

В результате ДТП 56-летний водитель и 54-летняя пассажирка автомобиля Toyota скончались на месте от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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