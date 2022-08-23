Саратовские медики-волонтеры

Саратовские врачи отправились в ЛНР с гуманитарной миссией. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио главы региона Роман Бусаргин.

Бригады саратовских медиков-волонтеров окажут помощь жителям подшефного нашей области Сватовского района Луганской народной республики. Роман Бусаргин приехал поблагодарить их перед отъездом.

— Не сомневался, что саратовские врачи - профессионалы, и не оставят людей в беде. Мирные жители ЛНР нуждаются в их помощи и очень ждут, — заявляет Бусаргин.

Роман Бусаргин и Олег Костин

В состав миссии вошли врачи различных профилей: офтальмологи, акушеры-гинекологи, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, педиатр-неонатолог, невролог, хирурги, уролог, стоматолог-хирург, травматолог-ортопед, эндоскопист, врач функциональной диагностики, оториноларинголог, рентгенолаборант.

Специалисты будут проводить осмотры при помощи лечебно-диагностического передвижного комплекса. При необходимости пациентов будут направлять в ведущие больницы Саратовской области. Жителям Сватовского района также доставят средства индивидуальной защиты, антисептики, экспресс тесты для диагностики коронавируса.

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