фото: ГИБДД

В Шумейке внедорожник сбил 15-летнего мотоциклиста. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 22 августа, в Энгельсском районе произошло ДТП. Примерно в 19:45 в селе Шумейка на улице Зеленой у дома 29 34-летний водитель Toyota Land Cruiser допустил столкновение с мотоциклом марки Suzuki, за рулем которого находился 15-летний мальчик без прав управления.

В результате ДТП подросток с травмами госпитализирован в больницу.

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