Михаил Исаев сложил полномочия главы Саратова

Михаил Исаев

Сегодня, 23 августа, Михаил Исаев заявил о том, что сложил полномочия главы Саратова.

Михаил Исаев покинул свой пост и планирует сосредоточиться на избирательной кампании.

- Свое намерение я обсуждал с Романом Бусаргиным и заручился его поддержкой. Если заводчане выберут меня депутатом, а жители области Романа Викторовича губернатором, я продолжу работать в одной команде с ним на благо области, - заявил Исаев.

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