Михаил Исаев сложил полномочия главы Саратова

Михаил Исаев
Сегодня, 23 августа, Михаил Исаев заявил о том, что сложил полномочия главы Саратова.
Михаил Исаев покинул свой пост и планирует сосредоточиться на избирательной кампании.
- Свое намерение я обсуждал с Романом Бусаргиным и заручился его поддержкой. Если заводчане выберут меня депутатом, а жители области Романа Викторовича губернатором, я продолжу работать в одной команде с ним на благо области, - заявил Исаев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.