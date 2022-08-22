фото: СУ СКР

Аткарчанин пытался дать взятку за выращивание марихуаны. Об этом СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что 26 апреля 35-летний мужчина, договорившись о встрече с оперативником отдела по контролю за оборотом наркотиков в г.Аткарске, попытался передать ему взятку в 30 000 рублей. Подкупить оперативника мужчина пытался, дабы тот не раскрывал информацию о том, что мужчина выращивает коноплю. Сотрудник полиции отказался от взятки и принял меры к задержанию правонарушителя.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафа в размере 60 000 рублей.

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