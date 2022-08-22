Сегодня, 22 августа, в Саратове эвакуируют торговые центры.
В Саратове эвакуируют ТРЦ «Триумф», об этом сообщается в Телеграм-канале заведения. Очевидцы также сообщают о том, что из ТЦ «Рубин» в Кировском районе выводят посетителей и персонал.
Напомним, ранее мы сообщили об эвакуации детских садов в Саратове.
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