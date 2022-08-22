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Общество22 августа 2022 13:27

В Саратове эвакуируют торговые центры

Наталия Калинина

Сегодня, 22 августа, в Саратове эвакуируют торговые центры.

В Саратове эвакуируют ТРЦ «Триумф», об этом сообщается в Телеграм-канале заведения. Очевидцы также сообщают о том, что из ТЦ «Рубин» в Кировском районе выводят посетителей и персонал.

Напомним, ранее мы сообщили об эвакуации детских садов в Саратове.

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