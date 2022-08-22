фото: архив КП

Саратовская аферистка присвоила себе 320 миллионов и проведет в тюрьме 6,5 лет. Об этом сообщает в пресс-службе региональной прокуратуры .

Судом установлено, что 56-летняя саратовчанка с 2003-го по 2007 год создавала фиктивные потребительские общества в Саратове, Екатеринбурге, Самаре, Тольятти, Воронеже, Перми, Омске и Челябинске, которые не вели никакой деятельности. С помощью «липовых» фирм с декабря 2006-го по декабрь 2009 года мошенница предлагала занимать деньги под высокие проценты.

От действий предприимчивой женщины пострадали 1 546 человек, которые передали в ее финансовые пирамиды более 320 млн руб.

Обвиняемую приговорили к 6,5 годам колонии общего режима.

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