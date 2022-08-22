фото: Т плюс

В центре Саратова продлится перекрытие улиц. Об этом сообщает «Т плюс» .

В связи с увеличением объема ремонтных работ на тепловых сетях было принято решение о продлении закрытия движения транспорта на пересечении улицы Соборная и проезда им. Котовского, а также троллейбусного маршрута № 2.

Работы планируют завершить ориентировочно до 8.00 25 августа.

Энергетики приносят свои извинения и просят жителей и автомобилистов соблюдать правила безопасности вблизи объекта, заранее планируя маршрут своего передвижения.

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