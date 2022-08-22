фото: Минсельхоз

В Саратовской области посеяли 92 тысячи гектар озимых. Об этом заявляет Минсельхоз.

По данным на 22 августа, в 26 района Саратовской области посеяно 92 тысячи озимых гектар зерновых, из которых 76,9 тысяч составляет озимая пшеница.

Глава регионального минсельхоза Роман Ковальский еще раз отметил успехи аграриев, которые к сегодняшнему дню намолотили 4 млн 938 тысяч тонн зерна. Уже обмолочено 1630 тысяч га зерновых и зернобобовых культур.

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