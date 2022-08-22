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Общество22 августа 2022 11:21

Саратовец заплатил 400 тысяч за «сломанный» сайт интим-услуг

Возбуждено дело по статье «мошенничество»
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Саратовец заплатил 400 тысяч за «сломанный» сайт интим-услуг. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, 56-летний мужчина решил воспользоваться интим-услугами. Для этого в период с 15 по 19 августа он зашел на тематический сайт и попытался вызвать проституку.

Спустя какое-то время ему позвонил незнакомец и заявил, что якобы по вине заказчика произошел сбой в системе сайта, для устранения которого требуется 405 тысяч рублей.

Доверчивый мужчина перевел деньги. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

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