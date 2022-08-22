Финансы поют романсы

Только пятая часть саратовцев получает зарплату выше средней по стране, таковы данные экспертов РИА Новости.

Специалисты издания посчитали, сколько работающих россиян получают зарплату выше средней. Исследование основано на данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы. В этом рейтинге Саратовская область находится на 48 месте из 85. Доля работников, получающих зарплату выше среднего по стране составляет в регионе 20,2 процента.

Больше двух средних по стране зарплат в месяц получают 3,3 процента саратовцев.

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