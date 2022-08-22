фото: СГЭТ

Из-за массовой аварии в Саратове встали два троллейбусных маршрута. Об этом сообщает СГЭТ в социальных сетях.

Сегодня, 22 августа, в Саратове встали троллейбусы маршрутов №5 и №5А по пути на Музейную площадь. Движение оказалось парализовано из-за столкновения фуры и двух маршруток на перекрестке улиц Кутякова и Астраханской.

ГИБДД по Саратовской области уточнило, что пострадавших в аварии нет.

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